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17.05.2017 - 15:41 | | RİZE (AA)

Rizespor'da Ümit Kurt çalışmada yer almadı

Rizespor'da Ümit Kurt çalışmada yer almadı
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık tutuldu.

Futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak dar alanda çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Ümit Kurt, çalışmada yer almadı.

Yeşil-mavili ekip, Gaziantepspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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