17.03.2015 - 12:10 | | RİZE (AA)
Rizespor'da Viera takımdan ayrı çalıştı
Çaykur Rizespor, deplasmanda Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana, A2 takımıyla hazırlık maçı yapacak futbolcular katılmadı. Dünkü idmanı yarıda bırakan Kıvanç Karakaş, çalışmanın tamamında yer aldı. Sağ el bileği alçıya alınan Ousmane Viera ise takımdan ayrı çalıştı.
Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından iki gruba ayrılarak taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren antrenmanda Karaman, futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla SAİ Kayseri Erciyesspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.