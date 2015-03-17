Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Çaykur Rizespor Haberleri Rizespor'da Viera takımdan ayrı çalıştı
17.03.2015 - 12:10 | | RİZE (AA)

Rizespor'da Viera takımdan ayrı çalıştı

Çaykur Rizespor, deplasmanda Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Rizespor'da Viera takımdan ayrı çalıştı
ABONE OL

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana, A2 takımıyla hazırlık maçı yapacak futbolcular katılmadı. Dünkü idmanı yarıda bırakan Kıvanç Karakaş, çalışmanın tamamında yer aldı. Sağ el bileği alçıya alınan Ousmane Viera ise takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından iki gruba ayrılarak taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren antrenmanda Karaman, futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla SAİ Kayseri Erciyesspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber