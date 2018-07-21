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21.07.2018 - 11:38 | | Arzu ERBAŞ - RİZE (DHA)

Rizespor'da yeni transferler sağlık kontrolünden geçti

Çaykur Rizespor'un yeni transferleri Samir Ujkani ve Armand Mouhamed Traore, sağlık kontrolünden geçti.

Rizespor'da yeni transferler sağlık kontrolünden geçti
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Çaykur Rizespor'un yeni transferleri Samir Ujkani ve Armand Mouhamed Traore, detaylı kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaleci Samir Ujkani kontrollerin ardından Slovenyaya giderek takıma katılırken Armand Mouhamed Traorenin ise bugün takıma dahil olacağı belirtildi.

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