Rizespor'da yeni transferler sağlık kontrolünden geçti

Çaykur Rizespor'un yeni transferleri Samir Ujkani ve Armand Mouhamed Traore, detaylı kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



Kaleci Samir Ujkani kontrollerin ardından Slovenyaya giderek takıma katılırken Armand Mouhamed Traorenin ise bugün takıma dahil olacağı belirtildi.

