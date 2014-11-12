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12.11.2014 - 13:41 | | Muhammet KAÇAR - RİZE / DHA

Rizespor'da yönetim Özdilek'ten rapor aldı

Çaykur Rizespor yönetimi, İstanbul'da yaptığı toplantıda teknik direktör Mehmet Özdilek'ten takımla ilgili rapor aldı. Toplantıda ayrıca futbolcuların uyarılması kararı verildi.

Rizespor'da yönetim Özdilek'ten rapor aldı
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SAHASINDA GALİBİYETİ YOK

Ligde geride kalan 10 haftada 2 galibiyet ve 4 beraberlikle sadece 10 puan toplayan yeşil mavili takım, özellikle kendi sahasında maç kazanamamanın sıkıntısını yaşadı. Lige verilen arayı değerlendirmek için İstanbul'da biraraya gelen yönetim, teknik direktör Özdilek'in de katıldığı toplantıda öncelikle Fenerbahçe karşısında oynanan kötü futbolu tartıştı. Toplantıda daha sonra da bu sezon deplasmanda oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan ve kendi sahasında galibiyeti bulunmayan yeşil mavililerin kötü futbolu ile beklenen performansı, bir türlü gösterememesi masaya yatırıldı.

Yönetim, Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda bir dizi radikal tedbirler alınmasını, yeşil mavili oyuncuların da uyarılması kararlaştırıldı.

ÖZDİLEK MOTİVE EDECEK

Çaykur Rizespor'da peş peşe gelen kart cezaları ve sakatlıklar ile birlikte Özdilek'in bu olumsuz havayı dağıtmak için milli maçlar yüzünden lige verilen arayı değerlendireceği bildirildi. Mehmet Özdilek'in ekibiyle birlikte yeni bir hava yakalanması için çaba harcayacağı, fiziki açıdan çok futbolcuların kendilerini toparlaması için ruhsal açıya takviye yapılacağı öğrenildi.

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