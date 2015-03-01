Rizespor'dan 11 maç sonra bir ilk

Spor Toto Süper Lig'de, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek sahasında 287 gün sonra galibiyet hasretine son veren Çaykur Rizespor, Rize Yeni Şehir Stadı'nda 11 maç sonunda ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlamayı başardı.

Bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, elde ettiği 3-0'lık Eskişehirspor galibiyetiyle sahasında 287 gün sonra taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. Yeşil-mavililer, 11 hafta sonunda attığı 9 gole karşılık kalesinde 18 gol gördü.

Yeşil-mavili ekip, ligde evindeki son galibiyetini 2013-2014 sezonunun 34. haftasında, 17 Mayıs 2014'de Elazığspor'u 3-1 yenerek elde etmişti.

İlklerin maçı

Eskişehirspor maçı öncesi 6 golle sahasında ligin en az gol atan takımı olan Çaykur Rizespor, gol sayısını 9'a çıkararak 8 gollü Gaziantepspor'u geride bıraktı. Yeşil-mavililerde 7 asistle takımın en çok asist yapan oyuncusu Eren Albayrak ve devre arasında transfer edilen İrlandalı Kyle Lafferty de Eskişehirspor karşısında bu sezon Çaykur Rizespor forması altında ilk gollerini attı.

Karadeniz temsilcisi, bu sezon sahasında oynadığı bir maçı da ilk kez gol yemeden tamamladı. Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Bursaspor, SAİ Kayseri Erciyesspor, Gaziantepspor, Torku Konyaspor'da birer gol, İstanbul Başakşehir, Balıkesirspor, Beşiktaş'tan 2, Kardemir Karabükspor'tan 3 ve Mersin İdmanyurdu maçında da kalesinde 4 gol görmüştü. Yeşil-mavili ekip, Eskişehirspor maçı ile sahasında ilk kez bir maçı gol yemeden tamamlamayı başardı.

"Zoru seviyoruz"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, yaptığı açıklamada, iç sahada çok kötü performans sergilediklerini belirterek, "Bir takım ligde sahasında 30 puanın 26'sını kaybediyor ve hala ligde tutunmaya çalışıyorsa bu bir rekor. İstatistiklere bakıldığında bir rekor kırdık. Sahamızda on maç sonunda 30 puanın 26'sını kaybettik" dedi.

Bu sezon ligde tersten rekorlar kırdıklarını dile getiren Kalkavan, "Alınan puanların 4'ü içeride, 14'ü dışarıda. Eskişehirspor maçıyla ilk kez iç sahada kazandık. İç sahada iki maç fazla kazanmış olsak çok daha yukarılarda olabilirdik. Biz zoru başarmayı seviyoruz. Tarihte hiçbir takımın böyle olumsuz bir serisi yok" diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un bu sezon ligde sahasında oynadığı 11 maç ve aldığı sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği : 1-1

Çaykur Rizespor - Bursaspor : 0-1

Çaykur Rizespor - Balıkesirspor : 2-2

Çaykur Rizespor - SAİ Kayseri Erciyesspor : 1-1

Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir : 0-2

Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor : 0-3

Çaykur Rizespor - Gaziantepspor : 0-1

Çaykur Rizespor - Torku Konyaspor : 1-1

Çaykur Rizespor - Beşiktaş : 1-2

Çaykur Rizespor - Mersin İdmanyurdu : 0-4

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor : 3-0