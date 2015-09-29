Rizespor'dan Deniz Çoban açıklaması

Kasımpaşa ile Çaykur Rizepor arasında oynanan müsabakaya, maçın hakemi Deniz Çoban’ın açıklamaları damgasını vururken, Çaykur Rizepor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, 90+5’te buldukları penaltı golü ile namağlup durumlarını korumanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ferah yaptığı açıklamada, “Namağlubiyetimizin devam etmesine sevindik. Yıllardır elde edemediğimiz bir başarıydı bu. Ligin 6. haftasındayız ve ligdeki tek namağlup takımız. Kasımpaşa maçına iyi başladık. 10 kişi kaldıktan sonra hücum ağırlıklı bir oyun sergiledik. 9 kişi kaldıktan sonra da hücum ağırlıklı oyunumuzu büyük bir mücadele ile sürdürmeye çalıştık. Bizi hedeflediğimiz bir puan kadar ortaya koyduğumuz mücadele de memnun etti. Ortaya koydukları bu mücadeleden dolayı futbolcularımızı kutluyorum. Bizim hedefimiz bir puandı. 90+5’te penaltı atışından elde ettiğimiz gol ile 1 puanı alarak Kasımpaşa deplasmanından çıkmayı başardık” dedi.

"HAKEM BİZE SÖZ BIRAKMADI"

Ferah, hakem konusunda yorum yapmak istemediklerini ancak hakemin öz eleştirisinin saygı ile karşılanması gerektiğini ifade ederek, “Ne yazık ki iki tarafın da aleyhinde verilen hatalı kararlar oldu. Biz kulüp olarak hakemleri eleştirmemeye gayret gösteriyoruz. Zaman zaman ciddi hakem hataları ile karşılaştığımız da oluyor. Ancak bu maçta ortaya konan mücadeleden çok maçın hakeminin itirafı ve hatalar maça damgasını vurdu. Önemli olan ise hakemin kendi hatasını görüp öz eleştiri yapmasıdır. Bu çok önemli bir davranıştır. Söylenecekleri hakem söylemiştir. Bize de fazla söyleyecek bir şey kalmamıştır” şeklinde konuştu.

Ferah, ligde gelinen noktanın lig başında ortaya koydukları hedeflerinde değişikliğe neden olmadığının altını çizerek, “Şimdi önümüzdeki zorlu Bursaspor müsabakasını düşünmek zorundayız. Kendi evimizde oynayacağımız bu maçta tek hedefimiz üç puandır. Ona göre hazırlanacağız. İki önemli eksiğimiz olsa da hocamız takım içerisinden alternatifleri oluşturarak iyi bir kadro ile maça çıkacaktır. Ligdeki hedefimiz ise ligi ilk on arasında bitirmektir. Sonraki hedefimiz ise UEFA’dır. UEFA’da ülkemizi temsil edebilecek potansiyelde ve istekteyiz” diye konuştu.