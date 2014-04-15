Rizespor'dan elektronik bilete destek

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, elektronik bilet uygulamasına destek vermek için hafta sonundaki Torku Konyaspor maçı fiyatlarında indirim uygulayacaklarını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak markalaşma yolunda çok büyük adımlar atıldığını, centilmenlik yolunda da açık ara önde gittiklerini belirterek, "Son maçlarda yaşadığımız olaylar ceza almamıza neden oldu. Bunlar bizi çok üzdü. Ligde 29 maç sonunda tek kırmızı kartımız yok. Örnek bir takım ve örnek bir şehir olarak çok yukarı çıkmışken öfke kontrolünü yapamayan birkaç kişi yüzünden zarar görüyoruz. Futbol üç ihtimalli, kazananı ve kaybedeni olan bir oyun. Hepimizin en önemli görevi bu oyunu daha da güzelleştirmek olmalı" dedi.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair 6222 sayılı kanun uyarınca, elektronik bilet uygulamasının başlatıldığını hatırlatan Ferah, "Biz futbolda centilmenliği sonuna kadar destekliyoruz. Bu uygulama statlara yeni bir düzen getirecektir. Futbolda hiçbir sonuç şiddet gerektirmez. Hiçbir futbol sonucu şiddet yapma hakkını vermez. Elektronik bilet uygulamasına destek vermek için Torku Konyaspor maçı bilet fiyatlarında indirim uygulayacağız. Bilet fiyatlarımız bu maça özel olarak maraton 5, kale arkası 2 lira olarak belirlendi. Sadece Torku Konyaspor maçında kart uygulamasına katkımız olsun diye bu indirimi yaptık" diye konuştu. Ferah, erkek, kadın ve çocuk ayrımı olmadan kanunlar gereği artık sadece passolig kartı veya kombine kartı olan seyircilerin stadyuma girebileceğini, taraftarların bugünden itibaren cumartesi gününe kadar mesai saatleri içerisinde Rize Yeni Şehir Stadyumunda kartlarını alabileceğini sözlerine ekledi.

Trabzonspor da destek verdi

Trabzonspor da elektronik bilet uygulamasına destek verdi. Hüseyin Avni Aker Stat Müdürü Hüseyin Emin, uygulamanın amacının sporda şiddet ve düzensizliği önlemek olduğunu dile getirerek, "İlerleyen dönemde olayların yaşanmamasıyla seyirci sayısının artacağını düşünüyorum. Hoş olmayan görüntülerin önüne geçilmesiyle aileler futbol içine daha çok çekilecektir. Futbol bu uygulamayla daha güzelleşecektir" dedi.