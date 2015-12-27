Rizespor'dan en iyi 2. performans

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 24 puanla sezonun ilk yarısını 8. sırada bitirmeyi garantileyen Çaykur Rizespor, 16'ıncı sezonunu geçirdiği ligde ilk yarılar dikkate alındığında en iyi ikinci performansını sergiledi.

Sezona, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde başlayan yeşil-mavililer, ilk hafta Gençlerbirliği deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. İlk yarının ilk 6 haftasında 4 beraberlik, 2 galibiyetle mağlubiyet yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, ligin 5. haftasında 5-1'lik Antalyaspor galibiyetiyle ilk yarıdaki en farklı sonucunu elde etti.

Yeşil-mavililer, ligin 11. haftasında ise 3-2 geriye düştüğü karşılaşmada Galatasaray'ı uzatmalarda bulduğu 2 golle 4-3 yenerek, sezonun en çok dikkati çeken sonuçlarından birine imza attı. Ligin ilk yarısını Medipol Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle kapatan Çaykur Rizespor, 17 maç sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 24 puan toplayarak, 8. sırada yer aldı.

Ligde, 2004-2005 sezonunda Rıza Çalımbay yönetiminde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 29 puan toplayan Çaykur Rizespor, 16'ıncı sezonunu geçirdiği Süper Lig'de en başarılı dönemini geçirmişti.

Penaltılarla konuşulan takım oldu

Çaykur Rizespor, ilk yarıda kazandığı 4 penaltıyla da çok konuşuldu. İlk haftadaki Gençlerbirliği maçının 87. dakikasında kazanılan penaltı atışını, teknik direktör Hikmet Karaman, Deniz Kadah'ın kullanmasını istemiş, buna rağmen atışı kullanan Kamerunlu golcü Leonard Kweuke topu filelere göndermişti. Gol sevincinin ardından Karaman ile tartışan ve kadro dışı bırakılan Kweuke, takımdan ve teknik heyetten özür dileyerek affedilmişti.

Yeşil-mavili ekip, 2. haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmanın 31. dakikasında penaltı kazanınca Çaykur Rizespor taraftarları penaltı atışını Kamerunlu futbolcunun kullanması için "Kweuke" tezahüratında bulunmuş, bu kez topun başına Deniz Kadah geçmiş ancak bu futbolcu penaltı atışından yararlanamamıştı.

Ligin 6. haftasında ise yeşil-mavili ekip, Kasımpaşa deplasmanında 90+4. dakikada penaltı kazanmıştı. Maçın ardından hakem Deniz Çoban, bu maçta verdiği hatalı kararlar nedeniyle her iki takımdan özür dilemiş ve hafta içi düzenlediği basın toplantısı ile hakemlik hayatını sonlandırmıştı.

Yeşil-mavili ekip, bir hafta sonra ligin 7. haftasında da sahasında oynadığı Bursaspor maçında penaltı kazanmıştı.

"İyi yoldayız"

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalıcı başarılar yakalamak için çalıştıklarını söyledi. Ferah, üç sezondur Süper Lig'de mücadele ettiklerini belirterek, "Her yıl hatalarımızdan ders alarak yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ligde küme düşme korkusu yaşayan takım değil, kalıcı olmaya çalışıyoruz. İyi yoldayız. Geçmişimizden ders alarak, geleceğimizi daha iyi şekillendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Futbol takımlarında en büyük eksikliğin istikrar olduğunu vurgulayan Ferah, "Biz de zaman zaman bunun sıkıntısını yaşadık. Uzun süreli başarılar için istikrar son derece önemli. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve camia olarak bir bütünlüğü oluşturma gayreti içerisindeyiz. Amacımız ikinci yarı çok daha doğru ve iyi işler yapmak" diye konuştu.