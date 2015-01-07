Rizespor'dan flaş transfer!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmaları kapsamında, Almanya Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de forma giyen Ludovic Obraniak'ı İstanbul'a getirdi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın raporu doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğü, Fransız oyuncu Ludovic Obraniak'ı kiralık olarak transfer etmek için İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

30 yaşındaki Ludovic Obraniak'ın, İstanbul'da yapılacak son görüşmenin ardından transferinin netleşeceği kaydedildi.

Hem orta saha, hem de hücumun her iki kanadında görev yapan Ludovic Obraniak, bu sezon transfer olduğu Werder Bremen'de sadece 2 maçta 57 dakika forma giydi.