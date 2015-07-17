Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Rizespor'dan Fransa'ya gitti!
17.07.2015 - 21:00 | | İSTANBUL (AA)

Rizespor'dan Fransa'ya gitti!

Fransa Ligue 2 takımlarından Metz, Çaykur Rizespor'dan Sezer Özmen'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

Rizespor'dan Fransa'ya gitti!
ABONE OL

Fransa 2. Futbol Ligi ekiplerinden Metz, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Sezer Özmen'i transfer etti.

Metz Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş altyapısında yetişen Sezer Özmen, geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık olarak geçirdi.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber