17.07.2015 - 21:00 | | İSTANBUL (AA)
Rizespor'dan Fransa'ya gitti!
Fransa Ligue 2 takımlarından Metz, Çaykur Rizespor'dan Sezer Özmen'i transfer ettiğini resmen açıkladı.
Fransa 2. Futbol Ligi ekiplerinden Metz, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Sezer Özmen'i transfer etti.
Metz Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş altyapısında yetişen Sezer Özmen, geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık olarak geçirdi.