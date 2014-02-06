Rizespor'dan Mustafa Denizli ve Rıza Çalımbay açıklaması!

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Kalkavan'ın basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısı sırasında, konuşma içinde kullandığı, 'Madalya mı taktılar?' ifadesinin spor kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olduğu ifade edildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Başkanımız sayın Metin Kalkavan'ın konuşmanın doğal akışı içerisinde bir başka kulüp üzerinden verdiği örnek ile ilgili olarak kullanmış olduğu bu ifade, sanki teknik direktörümüz Rıza Çalımbay için kullanılmış gibi bir algının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Oysa, açıklamanın tamamı itibariyle bakıldığında Çalımbay ile ilgili olarak kullanılmadığı açıkça görülebilmektedir. Çalımbay'ın transferlerle ilgili olarak yapmış olduğu bir açıklama ile ilgili soru tevcih edildiğinde başkanımız sayın Kalkavan üzerine basa basa istikrar vurgusu yapmış, kendisine güvendiğini, başarılı ve çalışkan bir teknik direktör olduğu konusundaki görüşünü belirtmiştir."

"MUSTAFA DENİZLİ CAMİAMIZIN BİR PARÇASIDIR"

Ferah, açıklamasında Kulüp Başkanı Metin Kalkavan'ın, "Mustafa Denizli'nin görevde kalması halinde Çaykur Rizespor batardı" sözlerinede açıklık getirdi. Ferah'ın açıklaması şöyle:

"Mustafa Denizli'nin kulübümüzden ayrılması ile ilgili açıklama, gayet anlaşılabilir ve açık bir şekilde daha önce yapılmıştır. Mustafa Denizli takımdan gönderilmemiş bilakis kulüp başkanımız sayın Kalkavan'ın karşılıklı değerlendirme ve görüş birliği ve mutabakatı içinde sözleşmesi fesh edilmiştir. Sonucunda olası bir sportif başarı olsa dahi, mali disipline uymayan, gelir-gider dengesini negatif yönde etkileyecek projeleri hayata geçirmek kulübün geleceği için büyük risktir. Görev yaptığı dönemde kulübümüze büyük katkıları olan sayın Mustafa Denizli'ye bu vesile ile bir kez daha teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Mustafa Denizli Çaykur Rizespor camiasında önemli bir yer almaktadır ve camianın bir parçasıdır."