Rizesporlu genç futbolcular ölümden döndü

Çaykur Rizespor U 16 Takımını taşıyan otobüs Erzurum’dan dönerken Gümüşhane’nin Torul İlçesi’nde kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza geçtiğimiz gece Gümüşhane’nin Torul İlçesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor U16 maçı için geçtiğimiz gün Erzurum’a giden Çaykur Rizespor U 16 takımı 5-3 galip geldikleri maç sonrası Rize’ye dönerken Gümüşhane’nin Torul ilçesinde kaza yaptılar.

Genç sporcuları taşıyan kiralık otobüs yoldaki buzlanma dolayısı ile kayarak bankete çıktı. Kazada yaralanan olmadı. Sporcular başka bir otobüs ile yollarına devam ederek Rize’ye ulaştı.