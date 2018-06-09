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09.06.2018 - 10:53 | | RİZE (AA)

Rizesporlu Mehmet Uslu, sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mehmet Uslu, sağlık kontrolünden geçti.

Rizesporlu Mehmet Uslu, sağlık kontrolünden geçti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mehmet Uslu, sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusunun Acıbadem Kocaeli Hastanesi'nde sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Mehmet Uslu'nun, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ifade edildi.

Mehmet Uslu'nun sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

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