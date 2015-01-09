Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Rizesporlu Sercan Kaya kaza geçirdi
09.01.2015 - 16:25 |

Rizesporlu Sercan Kaya kaza geçirdi

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un oyuncularından Sercan Kaya, Sürmene'de trafik kazası geçirdi.

Rizesporlu Sercan Kaya kaza geçirdi
ABONE OL
Rizesporlu Sercan Kaya kaza geçirdi
Rizesporlu Sercan Kaya kaza geçirdiHaberin Tüm Fotoğrafları

Çaykur Rizespor'un Antalya'daki devre arası kampına katılmak için kayınbiraderi Mehmet Sağlam ile birlikte Rize'den Trabzon'a hareket eden Sercan Kaya'nın kullandığı 61 AV 165 plakalı otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra yan yatan otomobilden çıkan Sercan ve Mehmet Sağlam, kazayı yara almadan atlattı..

Twitter hesabından kaza fotoğrafını paylaşan Sercan kaya, "Allah beterinden saklasın. Çok şükür burnumuz kanamadan atlattık. Verilmiş sadakamız varmış" yorumunda bulundu. Takımının Antalya kampına bir gün gecikmeli katılacağını ifade eden Sercan, daha sonra şunları söyledi:

"Büyük bir kaza geçirdik. Araba metrelerce sürüklendi. Hem benim hem de kayınbiraderimin burnunun dahi kanamaması büyük şans. Allah'a şükürler olsun iyiyiz. Kazadan dolayı teknik direktörümüz Hikmet Karaman, 1 gün izin verdi. Yarın kampa katılacağım."

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber