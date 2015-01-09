Rizesporlu Sercan Kaya kaza geçirdi

Çaykur Rizespor'un Antalya'daki devre arası kampına katılmak için kayınbiraderi Mehmet Sağlam ile birlikte Rize'den Trabzon'a hareket eden Sercan Kaya'nın kullandığı 61 AV 165 plakalı otomobil, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra yan yatan otomobilden çıkan Sercan ve Mehmet Sağlam, kazayı yara almadan atlattı..

Twitter hesabından kaza fotoğrafını paylaşan Sercan kaya, "Allah beterinden saklasın. Çok şükür burnumuz kanamadan atlattık. Verilmiş sadakamız varmış" yorumunda bulundu. Takımının Antalya kampına bir gün gecikmeli katılacağını ifade eden Sercan, daha sonra şunları söyledi:

"Büyük bir kaza geçirdik. Araba metrelerce sürüklendi. Hem benim hem de kayınbiraderimin burnunun dahi kanamaması büyük şans. Allah'a şükürler olsun iyiyiz. Kazadan dolayı teknik direktörümüz Hikmet Karaman, 1 gün izin verdi. Yarın kampa katılacağım."