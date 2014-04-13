Rizespor'u deplasman galibiyetleri ayakta tutuyor

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısında deplasmanda topladığı puanlarla dikkati çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda sadece Gaziantepspor karşısında galibiyet alabilen yeşil-mavili ekip, Beşiktaş ve Galatasaray ile berabere kalarak 5 puan toplama başarısı göstermişti. Süper Lig'in ikinci yarısına Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle başlayan Karadeniz ekibi, ardından deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile 1-1 tamamlanan maçın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırarak Uğur Tütüneker'i göreve getirdi.

Yeşil-mavili ekip, Uğur Tütüneker ile çıktığı 4 deplasman maçında Bursaspor'a 2-0 kaybederken, Medical Park Antalyaspor'u 2-1, Akhisar Belediyespor'u 3-2 ve son olarak Kayserispor'u 2-0 yenmeyi başararak toplamda deplasmanda ikinci yarıda 10 puan toplama başarısı gösterdi.

Ligin ikinci yarısında iç saha maçlarına ise 0-0 biten Trabzonspor karşılaşması ile başlayan yeşil-mavililer, Galatasaray, Beşiktaş ve Eskişehirspor ile berabere kaldı. Kardemir Karabükspor'a 1-0 kaybeden Çaykur Rizespor, sadece 5-1'lik skorla Gaziantespor'u yenmeyi başardı. Ligini lk yarısında deplasmanda sadece Gaziantespor'u yenmeyi başaran yeşil-mavili ekip ikinci yarıda da tek iç saha maçını bu takıma karşı aldı.

Ligin ikinci yarısında iç sahada 7 puan toplayan yeşil-mavili ekip, deplasmanda 10 puan toplayarak iç sahadan daha başarılı bir görüntü çizdi.

"İç sahada da aynı başarıyı yakalamalıyız"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanvekili Halim Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son oynadıkları Kayserispor maçı ile çok zorlu bir maçı kazandıklarını belirterek, "Her iki camia için de kazanılması gereken çok zor bir maç oynandı. Maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun ortaya koyarak haklı bir galibiyet elde ettik. Bu galibiyet bizi biraz rahatlatırken rakibimizin de bize yaklaşmasını engelledi. Emeği geçen teknik ekip ve futbolcularımızı kutluyorum" dedi.

Takım olarak son haftalarda deplasmanlarda daha rahat oynadıklarını ifade eden Mete, "Son oynadığımız üç deplasman maçında 9 puan toplamayı başardık. Deplasmanda oynadığımız son üç maçı kazanarak ligde kalma yarışında avantaj sağladık ama iç sahada da aynı başarıyı yakalamalıyız. Ligin bitimine 5 maç ve geride 15 puan var. Bu maçlardan üçünü kendi sahamızda oynayacağız. Özellikle iç sahada Torku Konyaspor, Elazığspor gibi ligde kalma yarışında olan rakiplerimizle oynayacağımız maçlar çok değerli. Bu maçlar camialar için çok kıymetli" diye konuştu.

Mete, taraftarın takımlar için çok önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Kendi sahamızda son oynadığımız Kardemir Karabükspor maçında taraftarımızın olumsuz tepkisi hem teknik heyet hem de futbolcuları etkiledi. Futbol 90 dakika ama taraftarımız maç bitmeden tepkilerini farklı şekilde ortaya koyuyor. Bu takımı saha içerisinde ayakta tutacak, ateşleyecek taraftardır. Onların artarak devam ettireceği destek iç saha başarısını getirecektir. Önümüzde zor bir Torku Konyaspor maçı var. Bu maçta taraftarımızın takımın yanında olmasını ve 90 dakika desteklemesini bekliyoruz."