Rizespor'u ilk yarı performansı kurtardı

Spor Toto Süper Lig'de uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 8 puan toplayan, ilk yarıda aldığı 24 puan ile 8. sırada kendine yer bulan Çaykur Rizespor, ikinci yarıda yaşadığı düşüşe rağmen sezonu 37 puanla tamamlamayı başardı.



Karadeniz ekibi, Kayserispor'un bu akşam deplasmanda Galatasaray'ı 2 farklı skorla yenememesi durumunda sezonu 13. sırada bitirecek.



Sezona iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki yeşil-mavili ekip, ligin ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ile 10 puanı hanesine yazdırarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin ilk yenilgisini sahasında 7. haftada Bursaspor karşısında 3-2'lik sonuçla alan Karadeniz temsilcisi, ilk yarıda geride kalan 11 haftada 14 puan toplayarak ilk yarıyı 24 puan ile 8. sırada tamamladı.



Sıkıntılı ikinci yarı

Hikmet Karaman'ın öğrencileri ikinci yarıda ise beklentilerin çok uzağında kaldı.



Yeşil-mavili ekip sezonun ikinci yarısında sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 11 puan toplarken, deplasmanda ise sadece Akhisar Belediyespor ve Galatasaray ile berabere kalarak 2 puan elde etti.



Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısında kötü istatistiklerinin yanında Trabzonspor deplasmanında da 6-0 gibi farklı bir skorla sahadan boynu bükük ayrıldı.



Ligin son haftalarında 15. sıraya kadar gerileyen Çaykur Rizespor, sahasında oynadığı son iki karşılaşmada Mersin İdmanyurdu'nu 2-0, ardından Gaziantespor'u 1-0 yenerek 37 puana ulaşarak kümede kalmayı bitime bir hafta kala matematiksel olarak garantiledi.



Yeşil-mavililerin ligde oynadığı ve 0-0 tamamlanan Torku Konyaspor ve Kayserispor maçları dışında 32 maçta da seyirciler gol izleme fırsatı buldu.



Karadeniz temsilcisi, sezonu 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 mağlubiyetle tamamladı. Çaykur Rizespor, 34 haftada 39 gol atarken, kalesinde 48 gole engel olamadı.



Uzatmalarda güldü

Yeşil-mavili ekip, bu sezon uzatma dakikalarında bulduğu gollerle lige tutunmayı başardı.



Sezonun ilk maçında Gençlerbirliği deplasmanında Kweuke'nin 90+2. dakikada attığı golle hanesine 3 puan yazdıran Çaykur Rizespor, 6. haftada da yine Kamerunlu forvetin 90+4. dakikada ayağından bulduğu penaltı golü ile 1-1 berabere kalarak, Kasımpaşa deplasmanından bir puan aldı.



Hikmet Karaman'ın öğrencileri en flaş sonuca ise 11. haftada 3-2 geriden gelip uzatmalarda Galatasaray'ı 4-3 yenerek imza attı. Yeşil-mavililer, 90 dakikasını 3-2 geride bıraktıkları karşılaşmada 90+2. dakikada Kweuke ve 90+4. dakikada Deniz Kadah'ın ayağından bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.



Çaykur Rizespor ikinci yarıda uzatmalardaki tek puanını da yine sarı-kırmızılı ekipten ligin 22. haftasında aldı. Patrik Tuszynski'nin 90+1. dakikada golü ile sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Karadeniz temsilcisi, bir puan almayı başarırken toplamda 4 maçta 8 puanı uzatmalarda elde etti.



Yeşil-mavili ekip ligin 7. haftasında da Bursaspor'a 3-2 kaybettiği karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kweuke'nin ayağından bir gol atmayı başarmıştı.



Çaykur Rizespor, bu sezon beş maçta uzatma dakikalarında toplamda 6 gol atma başarısı göstererek 8 puan hanesine kattı.



Sakatlıklar belini büktü

Çaykur Rizespor, sakatlıklar nedeniyle sezon boyunca birçok futbolcudan yararlanamadı.



İlk yarıda Tuszynski 6 hafta sakatlığı nedeniyle forma bulamazken, Makiadi ile Viera 3, Sylvestre ise 5 hafta formasından uzak kaldı.



Yeşil-mavili ekip sezonun ikinci yarısının ilk haftasında gol yollarındaki en büyük kozu Kweuke'yi kaybetti. Takıma 10 gol, 2 asist ile katkı sağlayan Kamerunlu forvet, Gençlerbiliği maçında gol sevinci sırasında Sylvestre ile çarpışarak 75. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kweuke sezonun geride kalan 16 haftasında sakatlığı nedeniyle görev alamadı.



Yeşil-mavililerin milli yıldızı Eren Albayrak da sezonun ikinci yarısında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak 8 hafta formaya hasret kaldı. Eren Albayrak, görev yaptığı sürede takımına 8 asistlik katkı yapmayı başardı.



Karadeniz temsilcisinde bu oyuncuların dışında Robin Yalçın 6, Sercan Kaya ve Dhurghaim İsmail beşer, Makiadi ve Murat Duruer ise üçer maç sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldı.



"İlk yarıda topladığımız kredileri kullandık"

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona çok iyi başladıklarını, özellikle sezonun ilk 6 maçında iyi performans ortaya koyduklarını belirtti.



İyi bir kadroya sahip olmalarına rağmen işlerin sakatlıklar nedeniyle zora girdiğini ifade eden Ferah, "Sakatlıklar nedeniyle kadro istikrarını sağlayamadık. Birçok oyuncumuz uzun süren sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Özellikle Kweuke ve Eren Albayrak'ın sakatlığı ve ikinci yarıda transfer yapmamamız nedeniyle sıkıntı yaşadık ama ligin ilk yarısında kazandığımız puanlar ile ligde kalmayı başardık. Bir anlamda ilk yarıda topladığımız kredileri kullandık." dedi.



Yeniden yükseldikleri Süper Lig'de son üç sezondur küme düşmeme mücadelesi verdiklerini vurgulayan Ferah, "Türkiye Kupası'nda yarı final oynamamız, sakatlıklar ligde işimizi zorlaştırdı. Bu sezon kadro planlamamızı gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra oluşturacağız. Gelecek sezon aynı sorunların yaşanmaması için çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.