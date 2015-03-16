Rizespor'u Kweuke uçuruyor

Çaykur Rizespor'un Kamerunlu golcü oyuncusu Leonard Kweuke, attığı gollerle takımına alt sıralardan kurtulma mücadelesinde önemli katkı sağladı.

Kamerunlu futbolcu, attığı 7 golle Spor Toto Süper Lig'de 25 puanla 14'üncü sırada yer alan yeşil-mavili takımının 11 puan almasında önemli pay sahibi oldu. Kweuke'nin gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligin 5'inci haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 84'üncü dakikasında attığı golle takımının 2-1 kazanmasını sağlayan Kweuke, 7'nci haftada da dış sahada Medicana Sivasspor karşısında 86'ıncı dakikada da takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydetti.

Kweuke, 13'üncü hafta Trabzonspor deplasmanında 65'inci dakikada takımı adına 2-2'lik eşitliği sağlasa da maçtan 3-2 yenik ayrılan yeşil-mavili ekip, bu maçtan puan almayı başaramadı. Bu maç aynı zamanda Çaykur Rizespor'da Kweuke'nin gol atıp puan kazanamadığı tek maç oldu.

Ligin ikinci yarısında ilk üç maçta Afrika Kupası'nda Kamerun milli takımı ile yer aldığı için görev alamayan Kweuke, ligde son haftalarda toparlandı.

Ligin 21'inci haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynanan maçın 52'nci dakikasında attığı golle takımının 1-1 beraberlikle sahadan ayrılmasına katkı sağlayan golcü oyuncu, 23'üncü haftada da Balıkesirspor deplasmanında maçının 83'üncü dakikasında takımına 2-2'lik beraberliği getiren golü kaydetti.

Kweuke, ligde geçen hafta oynanan Medicana Sivasspor maçında ise 46 ve 50'nci dakikada attığı gollerle 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Kweuke, attığı 7 golle takımının kazandığı 25 puanın 11'ine doğrudan katkı sağladı.

İkinci yarıda goller

Kamerunlu futbolcu, ligdeki 7 golünün tamamını da karşılaşmanın ikinci yarılarında kaydetti. Yeşil mavili futbolcu, 7 golünün 5'ini deplasmanda, 2'sini ise iç sahada atarak dış sahalarda daha iyi bir performans ortaya koydu.

Kweuke, geçen sezon Karadeniz temsilcisinde 25 maçta 11 gol atma başarısı göstermişti.

Kalkavan: "Çok takdir ettiğimiz bir oyuncu"

Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kweuke'nin şanssızlıklar yaşadığını anlatarak, özellikle sezon ortasında Afrika Kupası'na gidip gelmesinin performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

Oyuncunun ilk devre sakatlığı nedeniyle devamlılık sağlayamadığını ifade eden Kalkavan, Kweuke'nin geçen sezon takımı ikinci yarı Lualua ile birlikte sırtlayan oyuncuların başında geldiğini belirtti. Kalkavan, Kamerunlu futbolcunun son haftalarda yükselen bir grafiğe sahip olduğuna işaret ederek, "Çok iyi ve karakterli bir futbolcu. Boşuna Kamerun milli takımına seçilmiyor. Giderek yükselen bir performansı var. Sadece gol atmıyor asistleri ile de katkı sağlıyor. İstekli, arzulu oyunu ile çok daha fazla katkı sağlayacaktır" dedi.