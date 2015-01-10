Rizespor'u taraftarı yalnız bıraktı

Ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta galibiyet yüzü görmeyen Çaykur Rizespor'un tribünlerindeki taraftar sayısı, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 75 düştü.

İç saha maçlarını 15 bin 485 seyirci kapasiteli Yenişehir Stadı'nda oynayan yeşil-mavililer, ligin 16 haftalık ilk devresinde sahasındaki 8 karşılaşmada toplam 16 bin 924 biletli seyirciyi tribünlere çekebildi.

Karadeniz ekibinin taraftarı, Yenişehir Stadı tribünlerini en fazla ligin 4. haftasında 1-0 kaybedilen Bursaspor maçında doldurdu. Bu karşılaşmada "Atmacalar"a 2 bin 417 biletli futbolsever destek verdi.

Çaykur Rizespor'un bu sezon en az seyirci çektiği karşılaşma ise 3-0 kaybedilen Kardemir Karabükspor maçı oldu. Bu karşılaşmayı tribünlerde bin 817 taraftar izledi.

Geçen sezonun ilk yarısında ise sahasında 8 lig maçına çıkan Çaykur Rizespor'u 66 bin 808 taraftar izlemişti. Geçen sezonun ilk yarısında sahasındaki maçlarda ortalama 8 bin 351 taraftara oynayan yeşil-mavililer, bu sezon ise maç başına 2 bin 116 taraftar desteği bulabildi.

Yeşil-mavili ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında çıktığı üç karşılaşmanın ise toplam seyirci sayısı bin 5 oldu. Kupasda, Trabzon Akçaabat Sebat Proje maçında 465, Adana Demirspor karşılaşmasında 277, Sarıyer mücadelesinde ise 263 kişi tribünlerden takımına destek verdi.

"Olumlu sonuçlar alamayınca taraftarı stada çekemedik"

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezona oranla seyirci sayısında ciddi oranda düşüş yaşadıklarını söyledi.

Futbolda şiddetin önlenmesi kapsamında Passolig uygulamasına destek verdiklerine dikkati çeken Ferah, "Taraftarların Passolig için ödeyeceği ücretin yerine kombine kart alan her taraftara, Passolig alan 100-200-300 gibi sıralı sayılardaki seyircilere forma hediye ettik. Bunun yanında her maç tribünlerde kurayla forma kazanan taraftar belirledik. Buna rağmen istediğimiz seyirci desteğini arkamızda bulamadık. Seyirci sayısındaki düşüşte Passolig kadar aldığımız olumsuz sonuçların da etkisi var. Taraftarı mutlu edemedik" diye konuştu.

Bu sezon iç sahada şampiyonluk adaylarına karşı henüz maç oynamadıklarını ifade eden Ferah, Anadolu takımlarının şampiyon adayı takımlarla karşılaştıklarında ortalama 10 bin seyircinin stada geldiğini kaydetti.

Ferah, ligin ikinci yarısında seyirci sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış olması halinde bile geçen sezonu yakalama şansları bulunmadığına vurgu yaparak, "Bu takım bütün şehrin takımı ve seyirci desteğine ihtiyacı var. İkinci yarı onların desteğiyle bu takım ayağa kalkacaktır" dedi.

Çaykur Rizespor'un 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarının ilk yarısında iç sahadaki 8 maçlık seyirci sayısı ve maç sonuçları şöyle:

Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonu Maç Skor Seyirci Sayısı

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği 1-0 11.464

Çaykur Rizespor-Kayseri Erciyesspor 2-1 9.305

Çaykur Rizespor-Bursaspor 2-1 9.430

Çaykur Rizespor-Antalyaspor 1-2 8.677

Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor 0-0 6.094

Çaykur Rizespor-Kayserispor 0-2 5.883

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1-2 12.033

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa 0-0 3.922

TOPLAM 66.808

Spor Toto Süper Lig 2014-2015 sezonu Maç Skor Seyirci Sayısı

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği 1-1 2.121

Çaykur Rizespor-Bursaspor 0-1 2.417

Çaykur Rizespor-Balıkesirspor 2-2 2.411

Çaykur Rizespor-SAİ Erciyesspor 1-1 1.891

Çaykur Rizespor-İstanbul Başakşehir 0-2 1.917

Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor 0-2 1.817

Çaykur Rizespor-Gaziantepspor 0-1 2.093

Çaykur Rizespor-Torku Konyaspor 1-1 2.257

TOPLAM: 16.924