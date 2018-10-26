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26.10.2018 - 18:30 | | AA

Rizespor'un Beşiktaş planı! "Genk gibi yapacağız"

Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un stoper oyuncusu Jacub Brabec, "Genk, Beşiktaş'a karşı bizim nasıl oynamamız gerektiğini gösterdi." dedi.

Rizespor'un Beşiktaş planı! "Genk gibi yapacağız"
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Spor Toto Süper Lig'de 29 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un stoper oyuncusu Jacub Brabec, "Genk, Beşiktaş'a karşı bizim nasıl oynamamız gerektiğini gösterdi." dedi.

Brabec, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Genk arasında oynanan karşılaşmayı izlediğini belirterek, eski takımının 4-2 kazanmasına takım arkadaşları adına sevindiğini ifade etti.

Genk'in iyi bir oyun ortaya çıkardığının altını çizen Brabec, "Genk, Beşiktaş'a karşı bizim nasıl oynamamız gerektiğini gösterdi. Neler yapmamız gerektiğini gösterdiler. Bizim için çok faydalı olabilir. Maçı izledik ve analizimizi yaptık." diye konuştu.

Brabec, işler kötü giderken taraftarın Beşiktaşlı futbolculara tepki göstermesinin normal olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Aynı olumsuz tepkilere, Sparta Prag ve Genk forması giydiğim dönemlerden ben de alışığım. Bu tepkiler bizim için olumsuz olabilir. Oyuncular bu tepkileri kırmak için ilk dakikalarda bize baskı uygulayıp gol bulmak isteyeceklerdir. Kötü seriyi kırmak için ilk dakikalarda skor üretip işleri kendi lehlerine çevirmek isteyeceklerdir. İlk hedefimiz, ilk dakikalardaki baskıyı kırıp istediğimizi elde etmek olacak."

Genk'in, Beşiktaş karşısında takım oyununu çok iyi sahaya yansıttığını dile getiren Brabec, "Genk maça çok iyi hazırlanmış. Biz de kompakt oynayabilirsek ve topu kaptığımızda hücuma hızlı çıkabilirsek onların yaptığını yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Brabec, Rize'de bütün maçlarda forma giymenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, hedeflerinin bir an önce üst sıralara tırmanmak olduğunu belirtti.

Beşiktaşlı Pepe ve Vida'nın çok üst düzey oyuncular olduğunu vurgulayan Brabec, "Pazartesi akşamı temennim Pepe'nin maça hazır olmamasıdır." ifadesini kullandı.

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