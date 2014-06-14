Rizespor'un hocası çarşamba açıklanacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Metin Kalkavan, teknik direktör arayışları kapsamında görüştükleri Aykut Kocaman'ın yurt dışında çalışmak istediğini, yeni teknik direktörlerini gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi.

Kalkavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezona takımın başına getirecekleri teknik direktör için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Birçok teknik direktöre karşı düşüncelerimiz pozitif. İmza aşamasına gelmeden görüştüğümüz teknik direktörün ismini açıklamak da doğru değil. Teknik direktör görüşmelerimiz devam ediyor. Gelecek Çarşamba hocamızı açıklayacağım" dedi.

Aykut Kocaman ile görüştüklerini ifade eden Kalkavan, "Görüştüğümüz hocalardan biri de Aykut Kocaman'dı. Aykut Kocaman'ın yurt dışı tercihi var. Buna da saygı duymak lazım. Her görüştüğümüz isimle anlaşma şansımız yok" diye konuştu. Kadroda yapılanma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Kalkavan, şunları söyledi: "Pwalek ve Mutamba ile karşılıkla anlaşarak sözleşmelerimizi feshettik. Depetris ile bazı problemlerimiz var. Depetris ile de karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmak istiyoruz. Yabancı oyuncuyu transfer etmek kadar göndermek de çok zor. Çünkü ciddi maliyetler oluşuyor. Depetris ile UEFA'ya gitmeden anlaşarak ayrılmak istiyoruz."

Sözleşmesi sona eren yerli oyuncular konusunda da yeni teknik direktörlerin karar vereceğini vurgulayan Kalkavan, şunları kaydetti: "Ahmet Görkem Gök'ün sözleşmesi sona erdi. Görkem pozitif baktığımız ve takımda kalmasını istediğimiz isimlerden biri ama göreve gelecek teknik direktörümüzün kararı önemli. Transferi göreve gelecek hocamızın talepleri doğrultusunda yapacağız. Yerli ve yabancı 3-4 oyuncu transfer etme hedefimiz var. Defans, orta saha ve forvete takviye yapacağız. Bunları da gelen hocanın tercihleri ile yapacağız."