Rizespor'un maçları, şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Didi Stadı'ndaki lig ve kupa maçlarında, şehit ve gazi yakınlarından ücret alınmayacak.

Açıklamada, "Çaykur Rizespor ailesi olarak tüm ulusumuzu sarsan terör saldırıları karşısında şehit ailelerinin acısını kalbimizin en derin yerinde hissediyoruz. Sezon sonuna kadar şehit ve gazi yakınlarının Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağımız Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına ücretsiz girebileceği hususu, camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.