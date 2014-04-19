Rizespor'un muhtemel 11'i belli oldu

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Spor Toto Süper Lig'de yarın Torku Konyaspor'u yenerek hem iç sahadaki galibiyet hasretine son vermek hem de alt sıralardan kurtulmak istediklerini söyledi. Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle ligin ikinci yarısında deplasmandaki başarılı performansı iç sahada gösteremediklerini belirterek, "Sahamızda son 4 maçımızı kazanamadık. Yarın oynayacağımız Torku Konyaspor maçını kazanarak hem sahamızdaki galibiyet hasretine son vermek hem de alt sıralardan kurtulmak istiyoruz" dedi.

Çok zorlu bir yarışın içerisinde olduklarını ifade eden Ferah, "Torku Konyaspor maçında tek hedefimiz galibiyet olacaktır. Bu maçta taraftarımızın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Rakibimiz, sıralamada 1 puan farkla hemen üzerimizde. Bu maçta hata yapma şansımız yok" diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un Torku Konyaspor karşısına "Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Viera, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Kağan Söylemezgiller, Tevfik Köse, Lualua, Deniz Kadah ve Kweuke" muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.