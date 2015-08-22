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22.08.2015 - 17:38 | | RİZE (AA)

Rizespor'un stadının adı: "Çaykur Didi"

Yeşil-mavili ekibin maçlarını oynadığı stadın ismi, "Çaykur Didi Stadyumu" oldu.

Rizespor'un stadının adı: "Çaykur Didi"
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Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı Yeni Şehir Stadı'nın ismi, "Çaykur Didi Stadyumu" olarak değişti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni Şehir Stadı'nın ismi, Çaykur Genel Müdürlüğü ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında "Çaykur Didi Stadyumu" oldu.

Kulübün ana sponsoru Çaykur'un, stadın isim haklarını da aldığı vurgulanan açıklamada, "Uzun vadede takımla bütünleşen ve bu sezon da ana sponsorumuz olacak Çaykur, bilindiği gibi Rize'nin bağrından çıkan Didi soğuk çay markasıyla sporseverlerin, gençlerin ve çocukların sevgisini kazandı. Çaykur Didi Stadyumu isminin camiamıza ve Rize'ye hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

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