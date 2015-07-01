Rizespor'un yenileri sağlık kontrolünde

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak Çaykur Rizespor'un yeni transferleri Ahmet İlhan Özek, Mehmet Akyüz ve Robin Yalçın sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, üç futbolcu Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Ahmet İlhan Özek, Mehmet Akyüz ve Robin Yalçın, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Oyuncuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.