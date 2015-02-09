Rize'ye çifte şok

Çaykur Rizespor, güçlü rakibi Beşiktaş karşısında son 25 dakikayı 9 kişi oynadı. Hakem Cüneyt Çakır, Kartal’ın Sosa ile bulduğu golden sonra itirazda bulunan ve bir şeyler söyleyen Kıvanç’a 60. dakikada direkt kırmızı kart çıkardı.

Mavi-yeşilli takımın, 62’de Sercan ile bulduğu beraberlik golünden 3 dakika sonra ise Koray kırmızı kartla atıldı. Motta’nın dizine tabanıyla sert bir darbe indiren Koray da oyun dışı kaldı. Kıvanç ve Koray ikişer maç ceza alırlarsa kupadaki Fenerbahçe ve ligdeki Mersin maçlarında forma giyemeyecek.