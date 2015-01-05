Robben, Bundesliga'nın en iyisi seçildi!

Kicker dergsinin geleneksel olarak yaptığı ve bu yıl 240 futbolcu katıldığı oylamada, Hollandalı yıldız oyuncu Robben, oyların yüzde 46,7'sini aldı.

Futbolcular tarafından ilk yarının en iyi oyuncusu seçilen Robben'i, VfL Wolfsburglu Kevin De Bruyne, Eintracht Frankfurtlu Alex Maier ve Bayern Münih'in bu sezonun başında transfer ettiği İspanyol yıldız Xabi Alonso takip etti.

Bayern Münih'in file bekçisi Manuel Neuer ise ilk yarının en iyi kalecisi seçildi. Neuer'i, Borussia Mönchengladbach'ın kalecisi Yann Sommer ve Freiburg takımının file bekçisi Roman Bürki izledi.

Hamit Altıntop'un formasını giydiği FC Augsburg'un teknik direktörü Markus Winzierl, futbolcuların yüzde 47,1'nin oyunu alarak teknik direktörler arasına ''ilk yarının kazananı'', VfB Stuttgart'tan istifa eden teknik direktör Armin Veh ise ''ilk yarının kaybedeni'' oldu.

Bayer Leverkusenli Karim Bellarabi, ilk yarıda en iyi çıkış yakalayan futbolcu, Borussia Dortmund'un taraftarı ise en iyi seyirci kategorilerinde zirvede yer aldı.

Futbolcular, ilk yarının sürpriz takımını olarak FC Augsburg'u seçti.

Sezon başında şampiyonluk adayları arasında gösterilen ancak ligin başlamasıyla büyük düşüş yaşayan Borussia Dortmund'un durumu ise ilk yarının ''olumsuz sürprizi'' olarak gösterildi.