Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Robert Lewandowski, Bundesliga'da "sezonun futbolcusu" seçildi
26.06.2020 - 19:32 | | AA

Robert Lewandowski, Bundesliga'da "sezonun futbolcusu" seçildi

Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih takımında forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, "2019-2020 sezonunun futbolcusu" seçildi.

ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih takımında forma giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, "2019-2020 sezonunun futbolcusu" seçildi. 

Bundesliga'nın internet sayfasında yer alan açıklamada, Robert Lewandowski'nin bu sezon 8 kez "ayın futbolcusu" olduğu anımsatılarak şimdi de "2019-2020 sezonunun futbolcusu" seçildiği aktarıldı. 

Polonyalı golcünün sezona mükemmel başlayarak ağustosta "ayın futbolcusu" seçildiğinin, bu güçlü performansını sezon boyunca sürdürdüğünün ifade edildiği açıklamada, Lewandowski'nin gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldığına işaret edildi. 

Golcü futbolcunun bu sezon rekorları kovaladığının belirtildiği açıklamada, sezonun ilk 11 haftasında üst üste ağları sarsarak "Bundesliga'da sezon başından itibaren üst üste her maçta gol atan oyuncu rekorunu" kırdığı, Fortuna Düsseldorf'a karşı da topu filelere göndererek bu sezon Bundesliga'da yer alan takımların hepsine gol atan oyuncu unvanını aldığı kaydedildi. 

Robert Lewandowski, Bundesligada sezonun futbolcusu seçildi

Açıklamada, Lewandowski'nin kariyeri süresince golcü kalitesini geliştirdiği ve penaltı noktasında da soğukkanlılığını koruduğu belirtilerek, tecrübeli futbolcunun bu sezon çoğu maçta Bayern Münih'in "hayat sigortası" olduğunu kanıtladığı aktarıldı. 

Lewandowski'nin ligin 32'nci haftasında Werder Bremen'e karşı attı golle de Bayern Münih'in şampiyonluğa ulaşmasını sağladığının belirtildiği açıklamada, şimdi de "sezonun futbolcusu" unvanını aldığı ifade edildi. 

"Sezonun futbolcusu" seçiminde taraftarların yanı sıra uzmanların oylarının da dikkate alındığına işaret edilen açıklamada, Lewandowski'yi Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho ve Bayer Leverkusenli futbolcu Kai Havertz'ın takip ettiği kaydedildi.

Robert Lewandowski, Bundesligada sezonun futbolcusu seçildi

    Lille'den Zeki Çelik paylaşımı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Robert Lewandowski, Bundesliga'da "sezonun futbolcusu" seçildi
      Robert Lewandowski, Bundesliga'da "sezonun futbolcusu" seçildi
    2. Son dakika | A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!
      Son dakika | A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu!
    3. PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!
      PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!
    4. Son dakika | Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti!
      Son dakika | Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti!
    5. Son dakika | NBA'de 16 basketbolcunun test sonucu pozitif çıktı!
      Son dakika | NBA'de 16 basketbolcunun test sonucu pozitif çıktı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması!

    UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması!

    Teniste ertelenen Fed Kupası gelecek yıl yapılacak

    Teniste ertelenen Fed Kupası gelecek yıl yapılacak

    Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

    Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

    Sıradaki Haber