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23.05.2020 - 18:33 |

Roberto Carlos Türkiye'ye mi dönüyor! Fenerbahçe...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de biçok isim gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilerin son olarak Roberto Carlos ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de kötü gidişatın faturası Ersun Yanal'a çıkarılmış ve tecrübeli çalıştırıcı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçından sonra yollar ayrılmıştı.

Bu ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada teknik direktör arayışlarını sıklaştırdı ve birçok isim ile görüşme gerçekleştirildi.

SON İDDİA ROBERTO CARLOS

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için son aday Roberto Carlos oldu. Fenerbahçeli yöneticilerin Brezilyalı teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe açıklamasında bulunmuştu. Carlos, "Önümde sadece iki teklif vardı, Fenerbahçe ve Chelsea. Chelsea'ye transferim gerçekleşmeyince Fenerbahçe ile anlaştım." ifadelerini kullanmıştı. Carlos ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin farklı bir seviyede olduğu iddia edildi.

CARLOS'UN KARİYERİ

Inter ve Real Madrid'in yanı sıra Fenerbahçe formasını da giydiği aktif futbol kariyerinde FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Copa America şampiyonluğu yaşayan Roberto Carlos, Türkiye'de Sivasspor ve Akhisar Belediyespor, Hindistan'da ise Delhi Dynamos'u çalıştırmıştı.

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