Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Roberto Carlos'tan heyecanlandıran 19.07 paylaşımı
10.08.2020 - 15:28 |

Roberto Carlos'tan heyecanlandıran 19.07 paylaşımı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı eski efsane futbolcu ve teknik adam Roberto Carlos'tan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Roberto Carlos'tan heyecanlandıran 19.07 paylaşımı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Türkiye'de teknik direktörlük görevi de yapan Roberto Carlos sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile olay oldu.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Daha önce Sarı lacivertli ekipte futbolcu olarak görev yapan Brezilyalı, Süper Lig ekibi Sivasspor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da da teknik direktörlük görevi yapmıştı. 47 yaşındaki teknik direktörün sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım sarı laciverli taraftarı heyecanlandırdı.

19.07 VURGUSU
Brezilyalı efsane teknik adam yaptığı paylaşımda 'Ağustos 2020' ve arkasında yer alan saatte '19:07' vurgusu dikkat çekti. Carlos videoda bir sözleşmeye imza atarken, 'Merhaba Türkiye, en sevdiğim renklere imzayı attım. Yeniden bu formayı giymek harika olacak.' sözleri dikkat çekti.

6 GOL 11 ASİST

Fenerbahçe'de forma giydiği 65 maçta Brezilyalı sol bek 6 gol ve 11 asiste imza atmıştı. Sarı lacivertli ekipten sonra Corinthians'a imza atmıştı.

SİVASSPOR VE AKHİSARSPOR'DA GÖREV YAPTI

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük görevine başlayan Brezilyalı teknik adam Roberto Carlos ilk olarak Anzhi’ye imza attı. Daha sonra sırasıyla Real Madrid, Sivasspor, Akhisarspor, Delhi Dynamos ve Fas'ta görev yaptı.

    Fenerbahçe'de Vedat Muriç gelişmesi! Senad Ok aktardı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Galatasaray'da KAP zamanı! Yeni transferler...
      Son dakika | Galatasaray'da KAP zamanı! Yeni transferler...
    2. UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu kuraları çekildi
      UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu kuraları çekildi
    3. Son dakika - Başakşehir, Uğur Uçar'la 1 yıl sözleşme uzattı
      Son dakika - Başakşehir, Uğur Uçar'la 1 yıl sözleşme uzattı
    4. Tamer Tuna: Nuri Şahin transferi görüşme aşamasında
      Tamer Tuna: Nuri Şahin transferi görüşme aşamasında
    5. Gaziantep FK, Kayode transferini akıya aldı
      Gaziantep FK, Kayode transferini akıya aldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gaziantep FK, Maxim'in bonservisini alıyor

    Gaziantep FK, Maxim'in bonservisini alıyor

    Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk

    Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk

    Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

    Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

    Son dakika haberler - Denizlispor'da Prosinecki olmadı

    Son dakika haberler - Denizlispor'da Prosinecki olmadı

    Sıradaki Haber