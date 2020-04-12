Roberto Mancini: EURO 2020'nin ertelenmesi bize avantaj

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Türkiye ile aynı grupta yer alan İtalya'nın yeknik direktörü Roberto Mancini, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir yıl ertelenmesini kendileri için avantaj olarak değerlendirdi. Turnuvanın elemelerinde 10 maçın tamamını kazanan tek takım olan Gök Mavililer'in başındaki deneyimli teknik adam RAI kanalına açıklamalarda bulundu.

'Genç takımız, tecrübe kazanacağız'

Galatasaray'da çalıştığı dönemden Türk futbolunu da yakından tanıyan Mancini "Şampiyonanın bu sene oynanmayacak olması hayal kırıklığı yarattı ancak bardağa dolu tarafından da bakabiliriz. Bence erteleme bizim açımızdan az da olsa bir avantaj çünkü biz genç bir takımız. Bu süre zarfında oyuncularımız biraz daha tecrübe kazanacaklar" dedi.

'Kapasitemiz var, kupayı kaldırabiliriz'

Açılış maçına ev sahipliği yapacakları turnuva için iddialarını ortaya koyan deneyimli çalıştırıcı "Oyuncularımı çok fazla kurallara boğup özgünlükerini kaybetmelerini istemiyorum. Ne var ki bu turnuvada iddialıyız. Kupayı kazanma kapasitesi olan takımlardan bir tanesiyiz. Şampiyon olmak istiyoruz, İtalya kazanabilir" diye konuştu.

'Virüs bize pek çok şey öğretti'

Corona salgını nedeniyle tüm dünyada futbolun durmasını da yorumlayan Mancini şunları söyledi: "Bu bize pek çok şey öğretti. Örneğin en güçlü, en zengin ya da en yakışıklı olabilirsin ancak hastalık görünmez bir düşman gibi geldiğinde seni yere serebilir. Umarım bu işler geride kaldığında insanlar daha nazik olur, futbolu yalnızca keyif almak için izlediğimiz, sağlık çalışanlarını da sadece kriz anlarında değil hep hatırladığımız günler gelir".