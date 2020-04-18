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18.04.2020 - 22:58 | | AA

Roberto Mancini iddialÄ± konuÅŸtu! EURO 2020 ÅŸampiyonluÄŸu...

EURO 2020'de A Grubu'nda TÃ¼rkiye'nin rakibi olan Ä°talya'yÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran teknik adam Roberto Mancini, bir yÄ±l ertelenen 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ± kazanmak iÃ§in oynayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Roberto Mancini iddialÄ± konuÅŸtu! EURO 2020 ÅŸampiyonluÄŸu...

Ä°talya Milli TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Roberto Mancini, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bir yÄ±l ertelenen 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ± (EURO 2020) kazanmak iÃ§in oynayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

EURO 2020'de A Grubu'nda TÃ¼rkiye'nin rakibi olan Ä°talya'yÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran teknik adam, Sport Mediaset'e aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Â 1968 yÄ±lÄ±nda Ä°talya'nÄ±n kupayÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Mancini, "O dÃ¶nemden beri ilk defa Ä°talya'ya bu kupayÄ± getirebilecek gÃ¼Ã§te bir takÄ±m oluÅŸturduk. Bunca yÄ±ldan sonra kupayÄ± buraya geri getirmek harika olurdu ve bunu yapabilecek gÃ¼cÃ¼mÃ¼z var." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Turnuvaya katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±klarÄ± sÃ¼reci deÄŸerlendiren Mancini, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â 

"2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na eleme grubundaki maÃ§larda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 10 galibiyetle gidecektik. Fakat ÅŸimdi 2021 yazÄ±na ertelendi. Zor bir periyodun ardÄ±ndan insanlarÄ±mÄ±za milli takÄ±mÄ± tekrar sevdirdik. Bunu iyi performans ve harika sonuÃ§larla baÅŸardÄ±k. OyuncularÄ±mÄ±z kÃ¶tÃ¼ olmadÄ±klarÄ±nÄ±, sadece kendilerine inanmalarÄ± gerektiÄŸini anladÄ±."Â 

Bir dÃ¶nem Galatasaray'Ä± da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Mancini, Ä°talya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n genÃ§ bir kadrodan oluÅŸtuÄŸunu ve turnuvanÄ±n ertelenmesinin oyuncularÄ±n 1 yÄ±l daha tecrÃ¼be kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Roberto Mancini iddialÄ± konuÅŸtu EURO 2020 ÅŸampiyonluÄŸu...

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