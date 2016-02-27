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27.02.2016 - 12:21 |

Robin Yalçın Almanları heyecanlandırdı

Türkiye ile Almanya arasındaki A Milli Takım tercihini henüz yapmayan Çaykur Rizesporlu Robin Yalçın'ı, Panzerlerin yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Robin Yalçın Almanları heyecanlandırdı
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Çaykur Rizespor forması giyen Robin Yalçın'ı Almanlar yakından takip ediyor. Karadeniz ekibinin sezon başında Stuttgart'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki oyuncu, şu ana dek tüm Alman genç milli takımlarının formasını giydi.

Karaman'dan tam not

Almanya U-15, U-16, U-17, U-18, U-19 ve U-20 milli takımlarında oynayan ancak A Milli takım tercihini henüz yapmayan yetenekli ön liberonun, Panzerlerin takibinde olduğu bildirildi. Kicker dergisi oyuncuyla ilgili bir özel haber yaparken, futbolcunun Süper Lig'de başarılı bir performans sergilediği, bu performansının heyecan yarattığı belirtildi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan oyuncuyla ilgili görüş de alan Kicker'e deneyimli hoca, "Daha ilk yılı olmasına karşılık bir çok kişiyi etkilemeyi başardı" dedi.

İlk 11'in değişilmezi oldu

Ön libero mevki dışında stoper ve sağ bek pozisyonlarında da rahatlıkla görev alabilen genç yıldız adayının geleceğin önemli isimleri arasında yer almasının beklendiği yorumu yapıldı. Süper Lig'de bu sezon 18 maçta görev alarak istikrarlı bir görüntü çizen Robin Yalçın, Türkiye Kupası'nda bir de gol attı.

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