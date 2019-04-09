Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Robinho hedefe koşuyor
09.04.2019 - 02:30 |

Robinho hedefe koşuyor

Medipol Başakşehir’in Brezilyalı yıldızı, kariyerindeki zaferlere bir yenisini ekleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönmeyi hedefliyor. 35 yaşındaki Robinho futbola son noktayı ise Santos’ta koymayı planlıyor.

Robinho hedefe koşuyor
ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Robinho hedefe koşuyor. Brezilyalı yıldız, Avrupa’daki kariyerinde yeni bir zafer hedefliyor.

35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Avrupa kariyerini Başakşehir’le sonlandırıp, ülkesi Brezilya’da da jübilesini yapmayı planlıyor. Turuncu-lacivertli forma altında göstereceği başarılara çok önem veren Robinho, önce şampiyonluk ardından da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeyi düşlüyor.

46 maça çıktı

Tecrübeli yıldız, daha önce Real Madrid’le 2 ve Milan’la yaşadığı 3 lig şampiyonluğunun ardından Türkiye’de de zafere ulaşması halinde kariyerinde önemli bir noktaya ulaşacak. Daha önce Real Madrid ve Milan formalarıyla Devler Ligi’nde toplamda 46 maça çıkan Robinho, Başakşehir’le de bu alanda bir kez daha sahne almayı amaçlıyor.

Ancak bu hedefin öncesinde Süper Lig’de şampiyonluk isteyen deneyimli futbolcu, bitime 7 hafta kala sahip oldukları 6 puanlık farkla umudunu artırıyor. Hayali Brezilya’da Santos’ta futbolu bırakmak olan yıldız oyuncu, adım adım bu hedefe doğru gidiyor.

Robinho, Türkiye kariyerine ayrı bir parantez de açıyor. 2017’de Sivasspor ile Türkiye’ye adım atan Robinho, hayatının ve kariyerinin en sıkıntılı dönemlerinde böyle bir karar verdiğini, ancak çok faydalarını gördüğünü her seferinde ekliyor. Sivasspor’daki başarısından sonra bu sezon devre arasında Başakşehir’e imza atan Robinho adeta ikinci baharını yaşıyor.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber