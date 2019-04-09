CELAL UMUT EREN

Medipol Başakşehir ile Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Robinho hedefe koşuyor. Brezilyalı yıldız, Avrupa’daki kariyerinde yeni bir zafer hedefliyor.

35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Avrupa kariyerini Başakşehir’le sonlandırıp, ülkesi Brezilya’da da jübilesini yapmayı planlıyor. Turuncu-lacivertli forma altında göstereceği başarılara çok önem veren Robinho, önce şampiyonluk ardından da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeyi düşlüyor.

46 maça çıktı

Tecrübeli yıldız, daha önce Real Madrid’le 2 ve Milan’la yaşadığı 3 lig şampiyonluğunun ardından Türkiye’de de zafere ulaşması halinde kariyerinde önemli bir noktaya ulaşacak. Daha önce Real Madrid ve Milan formalarıyla Devler Ligi’nde toplamda 46 maça çıkan Robinho, Başakşehir’le de bu alanda bir kez daha sahne almayı amaçlıyor.

Ancak bu hedefin öncesinde Süper Lig’de şampiyonluk isteyen deneyimli futbolcu, bitime 7 hafta kala sahip oldukları 6 puanlık farkla umudunu artırıyor. Hayali Brezilya’da Santos’ta futbolu bırakmak olan yıldız oyuncu, adım adım bu hedefe doğru gidiyor.

Robinho, Türkiye kariyerine ayrı bir parantez de açıyor. 2017’de Sivasspor ile Türkiye’ye adım atan Robinho, hayatının ve kariyerinin en sıkıntılı dönemlerinde böyle bir karar verdiğini, ancak çok faydalarını gördüğünü her seferinde ekliyor. Sivasspor’daki başarısından sonra bu sezon devre arasında Başakşehir’e imza atan Robinho adeta ikinci baharını yaşıyor.