Robinho’dan Olympiakos itirafları

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Robinho, takımının Olympiakos ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yunanistan’ın spor portalı Gazzetta’ya konuşan yıldız oyuncu, rakipleri, kendi takımı ve geçmişte kırmızı-beyazlıların kendisine olan ilgisiyle alakalı yorumlar yaptı.

Robinho, Gazzetta muhabiri Yannis Georgopoulos'a şu açıklamalarda bulundu;

‘Şampiyonlar Ligi önemli hedefimiz’

Robinho, “Bu maçlara çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Çok önem verdiğimiz bir hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi’ne takım olarak hazırız. Turu geçeceğimize inanıyoruz. Başakşehir çok kaliteli bir takım ancak bu yalnızca benimle alakalı değil. Takımda Arda Turan, Edin Visca ve Demba Ba gibi çok büyük futbolcular var. Tabii futbolda bireysel güçlerden çok takım olarak ortaya nasıl bir şey çıktığının sonuçta asıl etkili olan şey olduğunu unutmamak gerek” dedi.

‘Olympiakos’a saygısızlık edilmez’

Yunan ekibine olan saygısını dile getiren deneyimli forvet “Olympiakos gibi bir tarihi ve dinamikleri olan bir takıma saygısızlık edilmez. Bizi bekleyen çok zorlu iki maç var. Bizi bekleyen zorlukların farkında olmakla birlikte hazır olduğumuza inanıyorum. Real Madrid forması giydiğim dönemde Olympiakos’a karşı oynamıştım. Aradan çok yıl geçse de stadyumlarındaki atmosferi unutmadım” diye konuştu.

‘Olympiakos’un ilgisi mutlu etti’

Olympiakos’un dört yıl önce kendisini transfer etmek istediği konusuyla ilgili de düşüncelerini dile getiren Sambacı futbolcu şunları söyledi: “Olympiakos gibi takımlar benimle ilgilendiğinde bu beni hep mutlu etmiştir. Yunanistan harika bir ülke ve futbolda ne zaman ne olacağını asla bilemezsiniz”.