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11.03.2019 - 10:32 | | ANKARA (AA)

Rockets seriye bağladı

NBA'de Houston Rockets, Dallas Mavericks'i 1 sayı farkla 94-93 yenerek play-off'lara yaklaşılırken galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Rockets seriye bağladı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'i 94-93 yenen Houston Rockets, üst üste 8. galibiyetini aldı. NBA'e 9 maçla devam edildi. Teksas eyaleti takımları Dallas Mavericks ile Houston Rockets arasındaki mücadeleyi, 94-93 misafir Rockets kazandı.

Play-off'lara yaklaşılırken vites yükselten Batı Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Rockets, galibiyet serisini 8 karşılaşmaya çıkardı.

Rockets'ta Eric Gordon 26 sayı, James Harden 20 sayı, 5 ribaunt ve Clint Capela 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Arka arkaya 5. yenilgisini alan Mavericks'te Luka Doncic 19 sayı, 15 ribaunt, 9 asist, Jalen Brunson da 18 sayı, 7 ribaunt üretti.

Warriors hem maçı, hem Durant'i kaybetti

Batı Konferansı'nın sonuncusu Phoenix Suns, konferans lideri Golden State Warriors'ı 115-111 mağlup etti. Bitime 6,5 dakika kala sağ ayak bileği burkulan Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, maça devam edemedi.

Konuk ekip Suns'ı galibiyete, 17'si son çeyrekte 37 sayı atmasının yanı sıra 11 asist ve 8 ribaunt üreten Devin Booker taşıdı.

Warriors'ta Klay Thompson'ın 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Durant'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 131-108
Miami Heat-Toronto Raptors: 104-125
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 106-89
Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 128-116
Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 105-97
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 93-94
Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 103-92
San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 121-114
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 111-115

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