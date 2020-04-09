Rodallega: Riquelme beni ararsa, uçarak giderim

Denizlispor'un 34 yaşındaki forvet oyuncusu Hugo Rodallega'dan transfer itirafı geldi. Boca Juniors'ın şu anki 2. Başkan Yardımcısı Juan Roman Riquelme'nin onu çağırması halinde tereddüt etmeden Arjantin'e gideceğini söyledi.

Kolombiyalı golcü futbolcu Hugo Rodallega'dan transfer açıklaması geldi. Süper Lig'de Denizlispor forması giyen golcü futbolcu Boca Juinors'tan teklif gelirse düşünmeden kabul edeceğini duyurdu.

"Riquelme beni isterse uçarak giderim"

İspanya'da yayın yapan Diario SPORT'un haberine göre 34 yaşındaki Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, Boca Juniors'ın şu anki 2. Başkan Yardımcısı Juan Román Riquelme'nin onu çağırması halinde tereddüt etmeyeceğini ve Arjantin takımına uçarak gideceğini söyledi.

Bir radyo programına canlı yayında katılan Denizlisporlu golcü "Riquelme beni ararsa, ülkeyi terk edemesem bile yarın uçağa biner giderim. Onunla tanışmak istiyorum, o muhteşem bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.

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