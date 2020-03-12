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12.03.2020 - 17:17 |

Rodgers: Üç futbolcuda semptomlar görüldü

İngiltere’de büyük paniğe neden olan Corona Virus, Leicester City’ye sıçradı. Çağlar Söyüncü’nün de forma giydiği İngiliz ekibinde Brendan Rodgers açıklama yaparak, bazı isimlerin takımdan ayrı tutulduğunu vurguladı.

Rodgers: Üç futbolcuda semptomlar görüldü
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Dünyayı kasıp kavuran Corona Virus ile ilgili son açıklama İngiltere’den Leicester City’den geldi. Leicester City Menajeri Brendan Rodgers yaptığı basın toplantısında isim vermeden bazı oyuncularında Corona Virus belirtilerine rastladıklarını söyledi.

3 futbolcunun takımdan ayrı tutulduğunu ifade eden Rodgers, “Birkaç oyuncumuz bazı belirtiler gösterdi. Tüm prosedürleri hayata geçirdik ve sağlık kurallarını uyguladık. Bu oyuncular takımdan ayrı kalacak. Elbette herkes futbol perspektifinden bakıyor ama bu biraz utanç verici olur. Zira insan sağlığı, toplum sağlığı her şeyden önemli” dedi.

Brendan Rodgers’ın bu açıklamalarından sonra gözler Leicester City’de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü’ye döndü.

Rodgers: Üç futbolcuda semptomlar görüldü

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