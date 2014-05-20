Roma Ali Adnan'ın peşinde

Milli takımda gösterdiği performans sonrasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olan ve 2013-2014 sezonununda başarılı bir performans gösteren Iraklı oyuncu Roma'nın transfer listesine girmeyi başardı.



Çaykur Rizespor'da forma giydiği bu sezon 31 maçta görev alan Ali Adnan 3 gol atıp 4 asist yaptı.

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