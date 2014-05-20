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20.05.2014 - 17:56 |

Roma Ali Adnan'ın peşinde

U20 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan ve Galatasaray'ın da transfer listesine giren Ali Adnan'ın talipleri artmaya başladı.

Roma Ali Adnan'ın peşinde
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Milli takımda gösterdiği performans sonrasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olan ve 2013-2014 sezonununda başarılı bir performans gösteren Iraklı oyuncu Roma'nın transfer listesine girmeyi başardı.

Çaykur Rizespor'da forma giydiği bu sezon 31 maçta görev alan Ali Adnan 3 gol atıp 4 asist yaptı.

(3puan)

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