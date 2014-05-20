20.05.2014 - 17:56 |
Roma Ali Adnan'ın peşinde
U20 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan ve Galatasaray'ın da transfer listesine giren Ali Adnan'ın talipleri artmaya başladı.
Milli takımda gösterdiği performans sonrasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olan ve 2013-2014 sezonununda başarılı bir performans gösteren Iraklı oyuncu Roma'nın transfer listesine girmeyi başardı.
Çaykur Rizespor'da forma giydiği bu sezon 31 maçta görev alan Ali Adnan 3 gol atıp 4 asist yaptı.
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