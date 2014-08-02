Roma bu kez Ali Adnan için ısrarcı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Hedefimiz ilk etapta ligde kalmak, ikinci olarak geçen seneki sıralamanın üstünde ligi bitirmek olacak" dedi.



Özdilek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Seefeld kasabasında iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, 12 Ağustos'a kadar da çalışmalarını burada sürdüreceklerini belirtti.



Geçen sezon Çaykur Rizespor'un ilk yılında ligde kalmayı başardığına değinen Özdilek, "İlk çıkan takımların ligde kalması çok önemlidir. Çünkü birçoğu sıkıntılarla karşılaşabiliyor. Çaykur Rizespor'da problemlerle karşılaştığı halde ligde kalmayı başardı" dedi.



Kadrolarını koruduklarını ifade eden Özdilek, şöyle devam etti:



"Oyuncularımız, ligi tanıdılar. Geçen yıl süreç onlara çok büyük tecrübe oldu. Geçen seneden kiralık oyuncuların performansını da burada değerlendiriyoruz. Giray ve Murat'ın da aramıza katılması kadro derinliği anlamında bizi biraz daha rahatlatıyor ama transfer eylül ayı başına kadar devam edecek. Bir, iki transfer yapmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışıyoruz.



Bütün Anadolu takımlarının ilk hedefi ligde kalmak, ligin daimi oyuncusu olmak. Bizim de ilk hedefimiz bu ligin daimi oyuncusu olabilmek için istikrarlı olarak ligde kalmak. Hedefimiz, geçen sene bıraktığımız sıralamanın üstünde ligi bitirmek olacak. Hedef karşımıza ne getirirse buna da hazırlıklı olacağız. İlk etapta ligde kalmak ikinci olarak geçen seneki sıralamanın üstünde li bitirmek olacak. Geçen yıl inişli çıkışlı bir Çaykur Rizespor vardı. Bunu yaşamadan istikrarlı şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz."



Takıma katkı sağlayacak oyuncularla temaslarının olduğunu söyleyen Özdilek, "Ama bu yıl 5+3 sistemi bütün kulüpleri hazırlıksız yakaladı. Onunla ilgili sıkıntı var. Türk oyuncuların rayiç bedellerinin afaki olduğu ortada. Sırf bünyemize katmak için adam alma lüksüne sahip değiliz. Mevcut kadroyu koruyup üzerine takviye yapmaya çalışacağız. İki takviye yaptık takıma, bu oyuncular ciddi katkı sağlayacaklar. İki oyuncu daha katarsak alternatif anlamında elimizi rahatlatacaktır. Bu Türk de olabilir, yabancı da olur. Doğru karar vermek istiyoruz. Boşa atacak hamlemiz yok" diye konuştu.



Özdilek, İtalya'nın Roma Kulübü'nün Iraklı oyuncuları Ali Adnan'a, Sezer Özmen'e ise Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarının transfer önerisinde bulunduğu yönündeki haberlerle ilgili soru üzerine, "Ali'ye teklif geldi. Beklentimizin çok altındaydı. Hem kulüp hem Ali için uygun bir teklif değildi. Teklif gelirse onların geleceği adına tabi ki bırakmaktan yanayız. Yeter ki kulüp ve oyuncunun menfaatine uygun olsun. Sezer ile ilgili teklif yok. Ali'nin haricinde herhangi bir teklif olmadı" ifadelerini kullandı.