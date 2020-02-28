UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda 7 karÅŸÄ±laÅŸma tamamlandÄ±.Â

Avrupa futbolunun kulÃ¼p dÃ¼zeyindeki iki numaralÄ± organizasyonundaki tek TÃ¼rk takÄ±mÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir, ilk maÃ§ta 3-1 yenildiÄŸi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u uzatmalara gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 4-1 yenerek tur atladÄ±.Â

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Roma, ilk maÃ§ta evinde 1-0 maÄŸlup ettiÄŸi BelÃ§ika'nÄ±n Gent takÄ±mÄ±yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladÄ±. Ä°talya temsilcisinde 29. dakikada Justin Kluivert aÄŸlarÄ± sarsarken, Gent'in golÃ¼nÃ¼ ise 25. dakikada Jonathan David kaydetti.Â

Roma'da forma giyen milli futbolcular Cengiz Ãœnder ve Mert Ã‡etin, karÅŸÄ±laÅŸmada yedek soyundu.Â

Sona eren karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Wolfsburg, LASK, Basel, Bayer Leverkusen ve Wolverhampton da adlarÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±ran takÄ±mlar oldu.

Juventus 3-1 Roma MaÃ§ Ã–zeti