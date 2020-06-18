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18.06.2020 - 18:49 | | ROMA (AA) -

Roma Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± logolu formayla mücadele edecek

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Roma, sezonun kalan maÃ§larÄ±na "SiyahlarÄ±n hayatÄ± deÄŸerlidir" logolu formayla Ã§Ä±kacak.Â

Roma Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± logolu formayla mücadele edecek
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Roma KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla 20 Haziran'da kaldÄ±ÄŸÄ± yerden seyircisiz olarak baÅŸlayacak lig maÃ§larÄ±nda sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin formasÄ±nda Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± logo olacaÄŸÄ± belirtildi.

BaÅŸkent takÄ±mÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ±n kol bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, biri siyah bir beyaz tokalaÅŸan el figÃ¼rÃ¼ Ã¼zerine "SiyahlarÄ±n hayatÄ± deÄŸerlidir" ve "Birlikte" yazan logo yer alacak.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n Twitter paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "ArtÄ±k Ä±rkÃ§Ä± olmamak yeterli deÄŸil. IrkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± olunmalÄ±. Roma futbolcularÄ±, kalan 12 Serie A maÃ§Ä±nda 'SiyahlarÄ±n hayatÄ± deÄŸerlidir (Black lives matter)' yazÄ±lÄ± logolu formayla sahada mÃ¼cadele edecek." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Roma KulÃ¼bÃ¼, Serie A'da bu sezon baÅŸÄ±nda sÄ±k rastlanÄ±lan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k hadiselerine gÃ¶sterdiÄŸi tepkilerle biliniyor.

Roma Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± logolu formayla mÃ¼cadele edecek

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