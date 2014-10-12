Roma ve Newcastle Ali Adnan'ın peşinde

Çaykur Rizespor'un başarılı sol beki Ali Adnan, Avrupa'nın kıskacında.

U20 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Iraklı futbolcu. Asya Oyunları'nda da 5 maçta attığı 3 golle dikkatleri çekti. Roma ve Newcastle United'ın gibi önemli kulüplerin peşinde olduğu genç oyuncu için Karadeniz ekibine yeniden teklifler geldiği öğrenildi.

Çaykur Rizespor Ali Adnan'ın bonservis ücretini 5 milyon euro olarak belirledi.

(AMK)