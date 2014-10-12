12.10.2014 - 12:29 |
Roma ve Newcastle Ali Adnan'ın peşinde
Çaykur Rizespor'un sol beki Asya Oyunları'nda sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Salih Uçan'ın forma giydiği Roma'nın yanı sıra Newcastle United da Iraklı futbolcuya kanca attı.
Çaykur Rizespor'un başarılı sol beki Ali Adnan, Avrupa'nın kıskacında.
U20 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Iraklı futbolcu. Asya Oyunları'nda da 5 maçta attığı 3 golle dikkatleri çekti. Roma ve Newcastle United'ın gibi önemli kulüplerin peşinde olduğu genç oyuncu için Karadeniz ekibine yeniden teklifler geldiği öğrenildi.
Çaykur Rizespor Ali Adnan'ın bonservis ücretini 5 milyon euro olarak belirledi.
(AMK)