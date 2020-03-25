Roma, yaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±na temel gÄ±da malzemeleri ve koruyucu ekipmanÂ  gÃ¶nderecek

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼sÂ (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle yaÅŸlÄ± kiÅŸilerin evde kalmalarÄ±na yÃ¶nelik Ã§aÄŸrÄ±larÂ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Ä°talyan ekibinin, kombine sahibi 75 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ taraftarlara temelÂ gÄ±da malzemeleri ile maske, eldiven ve el dezenfektanlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir paketÂ gÃ¶ndereceÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen kulÃ¼p yetkilisi Francesco Calvo,Â "Herkes iÃ§in endiÅŸe verici bir zaman dilimindeyiz. YaÅŸlÄ± taraftarlarÄ±mÄ±za bu zorÂ sÃ¼reÃ§te fayda saÄŸlayacak bazÄ± temel malzemeleri gÃ¶ndermek istedik." ifadeleriniÂ kullandÄ±.

Roma'da futbolcular ve teknik heyet, bir gÃ¼nlÃ¼k maaÅŸlarÄ±nÄ±Â koronavirÃ¼sle mÃ¼cadelede kentteki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal BulaÅŸÄ±cÄ±Â HastalÄ±klar EnstitÃ¼sÃ¼ne baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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