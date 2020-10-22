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22.10.2020 - 23:00 |

Roma, Young Boys'u devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma deplasmanda Young Boys2u 2-1 mağlup etti.

Roma, Young Boys'u devirdi!
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması, oynanan 12 maçla başladı. 

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun ilk haftasında, 6 grupta 12 maç yapıldı. 

Tamamı TSİ 19.55'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 

- A Grubu 

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya): 0-2 

Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya): 1-2 

- B Grubu 

Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç): 1-2 

Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere): 1-2 

- C Grubu 

Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa): 6-2 

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya): 3-1 

Roma, Young Boysu devirdi

- D Grubu 

Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya): 0-2 

Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz): 2-4 

- E Grubu 

PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya): 1-2 

PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1 

- F Grubu 

Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1 

Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

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