Roma'dan Cengiz Ünder'in satışına onay...

Sky Sport Italia'da yer alan haberde Roma'nın Cengiz Ünder hakkında karar verdiği yazıldı. Kulüp, genç futbolcunun bu yaz satılmasını planlıyor. Haberde, milli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, Milan ve Napoli'nin yer aldığı belirtildi.

Roma'nın Cengiz Ünder için 24 milyon euroluk bonservis bedeli beklediği de kaydedildi.

Roma'nın 2017 yılında 14,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Cengiz Ünder, bu sezon Serie A'da 15 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Genç futbolcu Avrupa Ligi ve İtalya Kupası'nda da toplamda 5 karşılaşmada forma şansı buldu.