Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Roma'dan Milik için Cengiz Ünder teklifi!
19.08.2020 - 18:18 |

Roma'dan Milik için Cengiz Ünder teklifi!

Roma, Napoli'den istediği Milik'in transferi için 15 milyon euro ücret artı Cengiz Ünder teklifi yaptı.

ABONE OL

Roma, Arkadiusz Milik için Napoli'ye teklifini iletti.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Milik'in transferi için Napoli'ye, daha önce görüşmelerini sürdürdüğü Cengiz Ünder'i ve artı olarak 15 milyon euro ücret önerdi. Roma Başkanı Guido Fienga, bu transfer için bizzat Napoli'ye giderek kulüp sahibi Aurelio De Laurentiis ile görüştü. Görüşmenin sıcak bir havada olduğu ve iki tarafın da anlaşma noktasına varabileceği kaydedildi.

Aurelio De Laurentiis'in bir yandan Juventus ile de transfer görüşmesi yaptığı ve gelecek en iyi teklife göre hareket edeceği bilgisi de verildi.

Romadan Milik için Cengiz Ünder teklifi

Gattuso, Cengiz'i istiyor
Napoli Sportif Direktörü Giuntoli ile teknik direktör Gattuso ise Cengiz Ünder'i çok beğendikleri için bu transferi çok istediklerinin altı çizildi.

Cengiz Ünder bu sezon Roma forması ile 22 resmi maçta görev yaptı. Toplam 373 dakika görev alan milli oyuncu, bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı.

Romadan Milik için Cengiz Ünder teklifi

    Riza Çalımbay'dan Avrupa açıklaması: İnşallah başarılı olacağız
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Roma'dan Milik için Cengiz Ünder teklifi!
      Roma'dan Milik için Cengiz Ünder teklifi!
    2. Bayern Münih Lyon maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı final maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
      Bayern Münih Lyon maçı ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı final maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
    3. Son dakika | Antalyaspor, Nuri Şahin transferini açıkladı!
      Son dakika | Antalyaspor, Nuri Şahin transferini açıkladı!
    4. Son dakika | Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un yerine Burak Çağlan Kızılhan atandı!
      Son dakika | Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un yerine Burak Çağlan Kızılhan atandı!
    5. Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler ile yollar ayrıldı!
      Medipol Başakşehir'de Gökhan İnler ile yollar ayrıldı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un yerine Burak Kızılhan atandı

    Fenerbahçe'de Semih Özsoy'un yerine Burak Kızılhan atandı

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hastane açıklaması

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hastane açıklaması

    Son dakika - Trabzonspor'un istediği Marcone'nin testi pozitif çıktı!

    Son dakika - Trabzonspor'un istediği Marcone'nin testi pozitif çıktı!

    Borussia Dortmund, Real Madrid'den Reinier'i iki yıllığına kiraladı

    Borussia Dortmund, Real Madrid'den Reinier'i iki yıllığına kiraladı

    Sıradaki Haber