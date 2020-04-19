Roma'dan örnek hareket! Cengiz Ünder...

Avrupa'nın corona virüs nedeniyle sıkıntı yaşayan ülkesi İtalya'da Roma kulübü örnek bir harekette bulundu.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formasını giydiği Roma kulübü resmi bir açıklamayla 4 aylık maaşlardan feragat edildiğini duyurdu.

Başta teknik direktör Paulo Fonseca ve ekibi olmak üzere tüm takımın maaşlarından vazgeçtiği ifade edildi.

Roma'nın corona virüs sonrası yaşadığı ekonomik sıkıntılara katkı için böyle bir karar alındığı belirtildi. Resmi açıklamada teknik heyet ve takımın gönüllü olarak 4 aylık maaşlarından vazgeçtiği vurgulandı.