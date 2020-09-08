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08.09.2020 - 12:30 | | ROMA (AA) -

Roma'nın genç yıldızı Zaniolo yarın ameliyat edilecek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, genç yıldızı Nicolo Zaniolo’nun sol dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yarın operasyon geçireceğini bildirdi.

Roma'nın genç yıldızı Zaniolo yarın ameliyat edilecek
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İtalya Milli Takımı’nın dün akşam UEFA Uluslar Ligi’nde Hollanda ile deplasmanda oynadığı müsabakada sakatlanan 21 yaşındaki Zaniolo’nun durumuna ilişkin kulübü Roma bir açıklama yaptı.

Zaniolo’nun bugün testlerden geçirildiği ve sol dizinin ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği belirtildi. Buna göre genç oyuncunun yarın operasyon geçireceği ifade edildi.

Genç futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belirtilmedi. Zaniolo'ya Serie A'nın diğer kulüplerinden de destek mesajı geldi.

Inter kulübü Twitter hesabından, "Haydi Nicolo, biz seninleyiz" şeklinde paylaşımda bulunurken, Milan da "Nicolo Zaniolo güçlü kal. En kısa zamanda sahada görüşmek üzere. Seninleyiz. Seni sahaya bekliyoruz.” mesajını paylaştı.

Zaniolo, takımı İtalya’nın Hollanda’yı 1-0 mağlup ettiği maçın 40. dakikasında rakibi Ven de Beek ile çarpışmış ardından sakatlık yaşayarak, oyunu terk etmek durumunda kalmıştı.

21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ocak ayında da takımı Roma’nın Juventus’u konuk ettiği maçta sağ diz çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık geçirmiş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Romanın genç yıldızı Zaniolo yarın ameliyat edilecek

 

 

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