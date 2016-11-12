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12.11.2016 - 03:22 |

Romanya-Polonya 0-3

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Romanya ile Polonya karşı karşıya geldi.Romanya'da oynanan karşılaşmayı Polonya 3-0 kazandı.

Romanya-Polonya 0-3
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Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Romanya ile Polonya karşı karşıya geldi.

Romanya'da oynanan karşılaşmayı Polonya 3-0 kazandı.

Goller ise 11. dakikada bir dönem Sivasspor'da forma giyen Kamil Grosicki,82 ve 90. dakikada Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'den geldi.

Gençlerbirliği forması giyen Bogdan Stancu, Romanya adına 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Polonya puanını 10'a çıkardı. Romanya ise 5 puanda kaldı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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