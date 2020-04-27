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27.04.2020 - 23:03 |

Romanya’da kriz! Karantinayı deldi, soruşturma açıldı

Coronavirüsle mücadele kapsamında karantina uygulayan Romanya’da tesislerini açan Steaua Bükreş'e soruşturma açıldı. Kulüpler karantina nedeniyle Antalya’da kamp yapmayı düşünüyordu.

Romanya’da kriz! Karantinayı deldi, soruşturma açıldı

 Celal Umut Eren / Skorer

Coronavirüsle mücadele eden ülkelerden Romanya’dan antrenman krizi yaşandı.

Ülkede mayıs ayı ortasına kadar karantina kararı var.

Ancak bugün Romanya’nın futbol kulüplerinden FCSB’nin futbolcularının tesislerde antrenman yapmalarına izin vermesi sonrası harekete geçildi.

Romanya polisinin hem kulüp hem de antrenman yapan futbolcular hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon kurallarının kesinlikle delinmemesi isteniyor. Hatta kulüpler Türkiye’de Antalya’da kamp yapmayı talep etmişti.

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